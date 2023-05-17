В Томске планируют потратить 20 млн рублей на ремонт ветхих теплоузлов

В Томске начался ремонт ветхих теплосетей после выносных узлов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области начался ремонт ветхих тепловых сетей после выносных узлов. На сегодняшний день работы выполнили на сетях, от которых запитаны двухэтажный дом по улице Розы Люксембург, 74 и пятиэтажка по переулку Заозерный, 16/2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В конце 2022 года было принято решение вдвое увеличить средства на ремонт выносных теплоузлов и ветхих сетей. В бюджете города на 2023 год на эти работы заложили 20 млн рублей.

«Средства разделены между департаментом и районами. Такой подход позволит нам увеличить количество ремонтных бригад, и, следовательно, количество адресов, где они будут работать. В этом году работать будем более оперативно, так как будем выезжать на адреса, где в ходе гидравлических испытаний выявлено повреждение на сетях после ВНУ», — сказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путов.

На сегодняшний день на теплосетях работает три бригады. Примерно такое же количество задействуют на ремонте в каждом районе города.

Напомним, в Томске вскоре после отключения отопления в домах 10 мая началась подготовка к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что ремонтная кампания на теплосетях стартовала с 15 мая, некоторые работы начали выполнять раньше.