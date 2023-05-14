В Томске на два месяца перекроют движение по улице Киевской из-за ремонтных работ

В Томске на два месяца перекроют улицу Киевскую. Фото: Ксения Высотина

В Томске с завтрашнего дня на два месяца перекроют движение автомобилей по улице Киевской от улицы Герцена до улицы Енисейской. Это связано с реконструкцией тепломагистрали, предупредили в мэрии.

«В период с 9:00 15 мая до 24:00 15 июля будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Киевской на участке от улицы Герцена до улицы Енисейской», — говорится в сообщении.

В это время специалисты «Томск РТС» будут проводить работы по реконструкции тепломагистрали.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.