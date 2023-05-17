В Томске 17 мая завершилась конференция международного клуба «Валдай» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» в Томске завершилась 17 мая, рассказали в администрации Томской области. Последним мероприятием конференции стала открытая дискуссия «Что мы знаем и чего не знаем о новом мире?»

«Вместе с экспертами клуба «Валдай» в дискуссии участвовали студенты томских университетов и представители научно-образовательного комплекса региона», - информирует пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, что конференция открылась 16 мая. В ее рамках состоялись четыре тематические сессии. Проходила конференция на базе ТГУ. На ней ректор ТГУ Галажинский заявил, что в 2024 году филиал Большого университета Томска откроют в Индонезии.