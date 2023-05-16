В Томске 16 мая открылась конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 16 мая стартовала III Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». Ее участников поприветствовал губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Конференция будет идти в течение двух дней в Национальном исследовательском Томском государственном университете», - уточнили в пресс-службе администрации.

Тема конференции – «Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром», она состоит из открытия, четырех тематических сессий и открытой дискуссии. В ходе сессий участники конференций обсудят темы политического диалога и сотрудничества, роли России и Центральной Азии в мировой экономике, общие вызовы безопасности и т.д.

Напомним, что Томская область планирует сотрудничать с Центральной Азией для развития образования и науки.