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НовостиОбщество16 мая 2023 9:02

В Индонезии в 2024 году откроют филиал Большого университета Томска

Об этом заявил ректор ТГУ Галажинский в ходе форума «Валдай»
Александра Тайбатрова
В Индонезии в 2024 году откроют филиал Большого университета Томска

В Индонезии в 2024 году откроют филиал Большого университета Томска

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в этом году в Индонезии начнет работу представительство Большого университета Томска. Об этом на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский, информация появилась в Telegram-канале «Большой университет Томска».

«В ближайшее время в Индонезию отправится большая группа томичей. Они откроют представительство региона и займутся рекрутингом индонезийских абитуриентов», - написано в сообщении.

Напомним, что Большой университет объединяет шесть вузов и все НИИ Томска, проект запустили в 2019 году.

III Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» открылась в Томске 16 мая.