В Индонезии в 2024 году откроют филиал Большого университета Томска
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Уже в этом году в Индонезии начнет работу представительство Большого университета Томска. Об этом на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский, информация появилась в Telegram-канале «Большой университет Томска».
«В ближайшее время в Индонезию отправится большая группа томичей. Они откроют представительство региона и займутся рекрутингом индонезийских абитуриентов», - написано в сообщении.
Напомним, что Большой университет объединяет шесть вузов и все НИИ Томска, проект запустили в 2019 году.
III Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» открылась в Томске 16 мая.