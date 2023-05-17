В Томске 18 мая будут восстанавливать арт-заплатки Фото: Ксения Высотина

Идеолог проекта «Заплатки для города» Иван Кравченко 18 мая приедет из Иркутска в Томск, такая информация появилась в сообществе Первого музея славянской мифологии Томска во ВКонтакте. И в честь этого томичей приглашают поучаствовать в установке новых арт-заплаток. Напомним, что за зиму многие плиточки разрушились.

«Встречаемся 18 мая в 18:00 по адресу Набережная реки Ушайки, 4», - написали в сообществе музея.

18 мая планируют восстановить две заплатки – «У моста» и «Два брата».

Напомним, что 19 мая в Томске пройдет фестиваль весенних цветов.