В Томске из-за погодных условий разрушились большинство керамических арт-заплаток

Фото: Первый музей славянской мифологии

В Томске из-за погодных условий разрушилась большая часть керамических арт-заплаток. Теперь некоторые из них будут переносить на стены зданий. Об этом сообщается в социальных сетях Первого музея славянской мифологии.

«Мы знаем, что многие переживают за состояние заплаток. И вот снег растаял, мы тут же начали ревизию маршрутов! Большая часть керамических плиточек разрушена из-за сложных погодных условий, но все маршруты сохранятся и уже сегодня в городе появились два новых арт-объекта», – сообщают авторы проекта.

Две новые арт-заплатки появились на стенах зданий недалеко от разрушенных заплаток. По словам авторов проекта, некоторые заплатки будут перебираться на стены, так как там им легче переносить сложные погодные условия.

Ознакомиться со всеми городскими маршрутами с арт-заплатками можно по ссылке.

Напомним, в 2022 году команда Первого музея славянской мифологии решила перенять у художника-керамиста из Иркутска Ивана Кравченко идею по установке арт-заплаток на улицах города. В рамках проекта «Заплатки для города» томичи стали заделывать дыры в асфальте авторскими керамическими плитками. Маршрут с заплатками посвятили томскому общественному деятелю Петру Макушину.