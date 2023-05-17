В томском Ботсаду 19 мая пройдет фестиваль весенних цветов

В Томске 19 мая пройдет фестиваль весенних цветов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ботаническом саду Томского государственного университета 19 мая пройдет фестиваль весенних цветов, рассказали в пресс-службе вуза. Он приурочен к Международному дню растений. Все желающие с 13.00 до 18.00 смогут побывать на экскурсии в Заповедном парке и партерном цветнике.

«На экскурсионном маршруте посетители узнают про историю Заповедного парка и его значение для города. Им расскажут про интересные особенности жизни растений, сказания и легенды о первоцветах, научат узнавать местные съедобные и несъедобные растения», - рассказали в пресс-службе ТГУ.

Во время экскурсии можно будет увидеть редкие и исчезающие виды растений, которые занесены в Красные книги сибирских регионов. Также организаторы обещают дегустацию травяных чаев. Участие бесплатное, но обязательно нужно заранее записаться в группе Ботсада во ВКонтакте. В одной группе может быть максимум 20 человек. Продолжительность экскурсии – полчаса, а новая экскурсия будет начинаться каждые полчаса.

А еще с 19 мая в фойе Ботсада будет работать выставка ботанической иллюстрации и анималистики «Исчезающая красота России».