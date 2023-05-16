Прощание с журналистом Александром Сакаловым пройдет в Томске 18 мая. Фото: Telegram-канал "Але, это Сакалов"

В Томске 18 мая состоится прощание с известным журналистом и блогером Александром Сакаловым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Думы города Томска Максим Забелин. Напомним, что Александр Сакалов ушел из жизни 15 мая, ему было 42 года.

«Прощание с пройдет в четверг с 12.00 до 14.00»,- сообщил депутат.

Церемония пройдет в зале Реквием на Рабочей улице. А похоронят Александра на кладбище в Воронино.

Так как у Александра Сакалова почти нет родственников в Томске, все желающие могут сделать перевод на карту коллеги Саши Валентины Анкудиновой. Номер карты Сбербанка 5469640011253727.

Ранее в Томске вспоминали самые яркие проекты Александра Сакалова.