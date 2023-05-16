«Вечерняя сторька и рубрика «Обжорево»: томичи вспоминают самые яркие проекты ушедшего из жизни Сакалова

Фото: Александра Сакалова

Накануне, 15 мая, не стало известного блогера и журналиста Александра Сакалова. Ему было 42 года, о причинах смерти пока ничего не известно. Новость шокировала многих. «МК в Томске» вспомнил самые яркие проекты журналиста и блогера.

«Вспоминая сейчас этого ершистого, иногда нарочно корчащего из себя гопоту, парня, я понимаю, что мы с ним дружили. По-человечески, по-настоящему», - написала про Александра Сакалова политик и депутат, а в прошлом – телеведущая Елена Ульянова.

Александр Сакалов долгое время работал оператором в программе «ЧасПик» на ТВ-2, а после закрытия телекомпании сотрудничал с Агентстовм новостей ТВ-2, снимал документальные фильмы и репортажи, вел канал в Telegram «Але, это Сакалов!», на котором сейчас более девяти с половиной тысяч подписчиков.

В своем блоге Александр Сакалов писал о важных новостях, нередко опережая официальные СМИ. Он создал несколько рубрик, ставших его визитными карточками. В рубрике «Обжорево» Александр писал про еду, делился рецептами и впечатлениями от ресторанов и кафе. В рубрике «Заберите мои деньги» рассказывал про мошеннические схемы, жертвами которых становились томичи.

Жанр «Вечерняя сторька» полюбился многим томичам. Эти короткие видео с видами Томска под знакомые мелодии подписчики Сакалова ждали и предвкушали.

Александр Сакалов придумал идею, которая стала популярна за пределами Томска. Блогер забирался в большие ямы и делал фотографии.

Последний пост в своем блоге Александр выложил еще 18 апреля – про вандала, который сломал почтовые ящики в доме на Иркутском тракте. Сейчас томичи пишут комментарии под этим постом, их число приближается к 700. Подписчики выражают соболезнования в связи со смертью Александра Сакалова: томичам будет его не хватать.