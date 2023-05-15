Аэрофлот с 27 мая запускает второй ежедневный рейс Томск - Москва

Компания «Аэрофлот» с 27 мая запустит еще один ежедневный рейс из Томска в Москву Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Аэрофлот» с 27 мая запустит еще один ежедневный рейс из Томска в Москву, сообщается на сайте компании. Томичи будут прилетать и улетать из Шереметьево на самолётах Airbus A320 и Boeing 737.

«Дополнительный рейс позволит пассажирам получить больше возможностей для комфортных перелётов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, что летом планируют запустить прямые рейсы из Томска в Омск. А со 2 июня томичи смогут улететь в Иркутск прямым рейсом.