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НовостиОбщество15 мая 2023 11:40

Аэрофлот с 27 мая запускает второй ежедневный рейс Томск - Москва

Улететь в столицу и обратно можно будет каждый день
Александра Тайбатрова
Компания «Аэрофлот» с 27 мая запустит еще один ежедневный рейс из Томска в Москву

Компания «Аэрофлот» с 27 мая запустит еще один ежедневный рейс из Томска в Москву

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Аэрофлот» с 27 мая запустит еще один ежедневный рейс из Томска в Москву, сообщается на сайте компании. Томичи будут прилетать и улетать из Шереметьево на самолётах Airbus A320 и Boeing 737.

«Дополнительный рейс позволит пассажирам получить больше возможностей для комфортных перелётов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, что летом планируют запустить прямые рейсы из Томска в Омск. А со 2 июня томичи смогут улететь в Иркутск прямым рейсом.