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НовостиОбщество12 мая 2023 14:32

Прямые перелеты из Томска в Омск планируют запустить летом 2023 года

Рейсы будут вылетать два раза в неделю
Александра Тайбатрова
Прямые рейсы из Томска в Омск планируют запустить летом

Прямые рейсы из Томска в Омск планируют запустить летом

Фото: Иван ВИСЛОВ

Прямой авиарейс из Томска в Омск планируют запустить с июня 2023 года. Рейс внесен в сезонное расписание аэропорта Омска. Выполнять полеты будет авикомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро», однако, на сайте перевозчика пока информации о рейсе.

«Самолеты из Томска в Омск будут летать два раза в неделю, по вторникам и четвергам», - следует из сезонного расписания омского аэропорта.

Период выполнения рейсов – с 1 июня по 28 сентября 2023 года.

Напомним, что со 2 июня томичи смогут улететь прямым рейсом в Иркутск. Выполнять полеты будет та же «ЮВТ Аэро».