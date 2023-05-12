Прямые перелеты из Томска в Омск планируют запустить летом 2023 года

Прямые рейсы из Томска в Омск планируют запустить летом Фото: Иван ВИСЛОВ

Прямой авиарейс из Томска в Омск планируют запустить с июня 2023 года. Рейс внесен в сезонное расписание аэропорта Омска. Выполнять полеты будет авикомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро», однако, на сайте перевозчика пока информации о рейсе.

«Самолеты из Томска в Омск будут летать два раза в неделю, по вторникам и четвергам», - следует из сезонного расписания омского аэропорта.

Период выполнения рейсов – с 1 июня по 28 сентября 2023 года.

Напомним, что со 2 июня томичи смогут улететь прямым рейсом в Иркутск. Выполнять полеты будет та же «ЮВТ Аэро».