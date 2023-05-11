Со 2 июня томичи смогут улететь в Иркутск прямым рейсом

Прямой авиарейс из Томска в Иркутск запустят со 2 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» со 2 июня начнет выполнять прямой рейс из Томска в Иркутск. Об этом сообщается на сайте томского аэропорта.

Согласно расписанию томского аэропорта, полетная программа запланирована до 29 сентября 2023 года. Прямой рейс из Томска в Иркутск будет вылетать каждый понедельник и пятницу. Время по данному маршруту займет чуть больше 2 часов.

Авиаперелеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ-200.

Сейчас ни одна авиакомпания не осуществляет авиарейсы по маршруту Томск – Иркутск. Добраться из Томска в Иркутск можно на поезде или на самолете с пересадкой в Новосибирске.