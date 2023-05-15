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НовостиОбщество15 мая 2023 10:44

В Томской области в 2023 году введут в эксплуатацию пять мостов и отремонтируют 290 километров дорог

В нормативное состояние приведут 31 объект
Александра Тайбатрова
В 2023 году в Томской области отремонтируют 290 километров дорог и пять мостов

В 2023 году в Томской области отремонтируют 290 километров дорог и пять мостов

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 2023 году в Томской области отремонтируют 290 километров дорог и пять мостов, информирует пресс-служба администрации региона. На некоторых дорогах, в том числе в Томске, работы уже начались.

«В планах на этот год - привести в нормативное состояние 31», - уточнил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

В 2023 году введут в эксплуатацию пять мостов, в том числе Коммунальный мост в Томске. А в Зырянском районе строят новый мост через реку Яя, движение через него планируют запустить осенью. В последний раз такие сооружения в Томской области строили в 2006 году – тогда это был мост через реку Чулым.