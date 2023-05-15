В Томске на ремонт дорог в 2023 году потратят почти 900 миллионов рублей

В Томске по нацпроекту в 2023 году отремонтируют семь участков дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году на ремонт дорог по национальному проекту в Томске потратят почти 900 миллионов рублей, рассказали в мэрии. Напомним, что ремонтировать будут семь участков дорог, общая площадь которых составляет 153 тысячи квадратных метров. На некоторых дорогах ремонт уже начался.

«Не так давно на улице Клюева отфрезеровали порядка 2800 квадратных метров покрытия, а на улице Красноармейской демонтировали 600 погонных метров бортового камня и уже установили 250 погонных метров нового. Еще на этом участке обустроили почти 4500 квадратных метров выравнивающего слоя», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На участке трассы Томск – Мариинск уже начали делать выравнивающий слой. А на Киевской улице подрядчик устанавливает бордюры. Из 900 запланированных миллионов рублей более 300 выделят из городского бюджета, а почти 600 – из областного