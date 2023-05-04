В Томской области отремонтируют пять мостов в 2023 году

В Томской области ремонтируют пять мостов, среди которых - Коммунальный мост в Томске Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томской области ремонтируют пять мостов, и все их обещают сдать в эксплуатацию уже в 2023 году. Среди них – Коммунальный мост через реку Томь в Томске, мост через реку Кайма на трассе Стрежевой – Нижневартовск, мост через реку Кия на трассе Большедорохово – Тегульдет, мост через реку Порос на трассе Томск – Каргала – Колпашево, мост через реку Яя в Зырянском районе.

Напомним, что ремонт Коммунального моста в Томске выполнен более, чем на 60%. А перед майскими праздниками подрядчики успели отремонтировать на мосту неровности. В сентябре на Коммунальном мосту запустят локальные очистные сооружения, в которые будет стекать дождевая вода, фильтроваться и попадать в реку.