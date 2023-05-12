Движение по Киевской улице в Томске ограничат на два месяца Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На участке Киевской улицы в Томске ограничат движение на два месяца, предупреждает мэрия. Ограничение будет действовать на участке от улицы Герцена до улицы Енисейской с 09.00 15 мая до 24.00 15 июля.

«В это время АО «Томск РТС» будет проводить реконструировать тепломагистраль», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Транспорт на время ограничения будет ехать по временным знакам. Томичам советуют учитывать эту информацию при поездках по городу.

Напомним, что с 12 по 14 мая в Томске ограничено движение на участке улицы Высоцкого. А вечером 12 мая на выездах из Томска образовались огромные пробки.