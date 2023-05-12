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НовостиОбщество12 мая 2023 10:36

Томичи массово уезжают из города вечером 12 мая

На выездах из города образовались серьезные пробки
Александра Тайбатрова
На въезде на Коммунальный мост фиксируются восьмибалльные пробки. Фото: скриншот Яндекс.Карты

На въезде на Коммунальный мост фиксируются восьмибалльные пробки. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Вечером в пятницу, 12 мая, томичи массово уезжают из города. Из-за этого на выездах из города, согласно данным на Яндекс.Картах, образовались огромные пробки.

Серьезная пробка образовалась на Чекистском тракте. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Серьезная пробка образовалась на Чекистском тракте. Фото: скриншот Яндекс.Карты

По данным сервиса, пробки на подъезде к Коммунальному мосту оцениваются в восемь баллов. Аналогичная ситуация и на Чекистском тракте.

Напомним также, что в Томске с 12 по 14 мая перекрыт участок улицы Высоцкого.