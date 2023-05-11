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НовостиОбщество11 мая 2023 4:54

Участок улицы Высоцкого в Томске перекроют с 12 по 14 мая

Это связано с работами по замене теплосетей
Алёна Мищенко
В Томске на выходных перекроют участок улицы Высоцкого.

В Томске на выходных перекроют участок улицы Высоцкого.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске с 12 по 14 мая перекроют участок улицы Высоцкого до улицы Николая Руковишникова. В это врем специалисты приступят к замене перехода тепломагистрали под проезжей частью, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

«Специалисты СП "Тепловые сети" АО "ТомскРТС" в пятницу, 12 мая, приступят к замене перехода тепломагистрали №8Б под проезжей частью улицы Высоцкого в районе спорткомплекса "Кедр"», – говорится в сообщении.

В это время по перекладке теплосетей с 21:00 пятницы, 12 мая, до 24:00 воскресенья, 14 мая, будет перекрыто движение транспорта.

Дорогу перекроют от здания по адресу Высоцкого, 4, строение 1 до улицы Николая Руковишникова.

В ходе ремонта специалисты планируют заменить около 60 метров изношенных трубопроводов. После завершения работ дорожники заасфальтируют проезжую часть улицы Высоцкого.