Сегодня будет известен график отключения горячей воды в Томске

12 мая будет известен график отключения горячей воды в Томске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

График отключений горячей воды в Томске опубликуют сегодня, 12 мая, в течение дня, сообщает мэрия. Информация по всем адресам будет размещена на портале «Активный гражданин».

«На портале можно получить актуальную информацию об отключениях горячей воды», - напомнили в мэрии.

Напомним, что в Томске начали отключать отопление 10 мая. С 15 мая АО «ТомскРТС» планирует приступить к плановым ремонтным работам на теплосетях. Тогда же планируют начать отключения горячей воды. Уже известны улицы, на которых отключения начнутся в первую очередь.