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НовостиОбщество12 мая 2023 8:30

Сегодня будет известен график отключения горячей воды в Томске

График опубликуют на портале «Активный житель»
Александра Тайбатрова
12 мая будет известен график отключения горячей воды в Томске

12 мая будет известен график отключения горячей воды в Томске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

График отключений горячей воды в Томске опубликуют сегодня, 12 мая, в течение дня, сообщает мэрия. Информация по всем адресам будет размещена на портале «Активный гражданин».

«На портале можно получить актуальную информацию об отключениях горячей воды», - напомнили в мэрии.

Напомним, что в Томске начали отключать отопление 10 мая. С 15 мая АО «ТомскРТС» планирует приступить к плановым ремонтным работам на теплосетях. Тогда же планируют начать отключения горячей воды. Уже известны улицы, на которых отключения начнутся в первую очередь.