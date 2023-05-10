В Томске к новому отопительному сезону капитально отремонтируют более 10 километров теплосетей

Еще до завершения отопительного сезона специалисты «ТомскРТС» начали менять переходы тепловых сетей перед дорогами, которые в 2023 году будут ремонтировать по нацпроекту. Фото: Анна Ковалева

В Томске вскоре после отключения отопления в домах 10 мая начнут подготовку к новому отопительному сезону. Пресс-служба АО «ТомскРТС» отмечает, что, несмотря на то, что ремонтная кампания на теплосетях стартует с 15 мая, некоторые работы начали выполнять раньше.

«Еще до завершения отопительного сезона специалисты «ТомскРТС» начали менять переходы тепловых сетей перед дорогами, которые в 2023 году будут ремонтировать по нацпроекту. Уже были заменены восемь переходов теплотрасс на улицах Беринга, Красноармейской, Усова и в переулке 1905 года», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Сразу после завершения отопительного сезона начнется капитальный ремонт теплотрассы на Киевской улице: здесь заменят почти километр квартальных теплосетей на участке между улицами Герцена и Карташова. Крупный ремонт пройдет и на проспекте Мира, а также в районе улиц Осипенко и Нахимова: здесь будут реконструировать тепломагистрали.

В числе первых выведут из работы тепломагистрали, к которым подключены дома по проспектам Комсомольский, Ленина и Фрунзе, улицам Никитина, Красноармейская, Крылова, Алтайская, Лебедева, Степана Разина, Читинская, переулкам Путевой, Новый, Плеханова и Мариинский, а также тепломагистраль, которая снабжает горячей водой дома на Каштаке, на улицах Загорная, Лермонтова и Гоголя.

Всего в 2023 году специалисты ТомскРТС подготовят к новому отопительному сезону более 600 километров теплосетей, в том числе капитально отремонтируют и реконструируют более 10 километров теплотрасс.

Напомним, что в Томской области за пять лет планируют модернизировать более 80 километров инженерных сетей.