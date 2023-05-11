В Томске с 15 мая начнутся отключения горячей воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летняя ремонтная кампания на тепловых сетях города официально стартует 15 мая, но еще до ее начала специалисты АО «ТомскРТС» приступили к замене переходов тепловых сетей под проезжими частями автодорог. Уже известны первые адреса, где в следующий понедельник выключат горячую воду.

Из первых будут выведены из работы тепломагистраль №2, от которой запитаны дома по проспектам Комсомольский и Фрунзе, улицам Алтайская, Лебедева и Степана Разина, Читинская, переулкам Путевой, Новый и Мариинский, тепломагистраль №2 Н, к которой подключены дома на улицах Никитина, Красноармейская и Крылова, переулке Плеханова, проспектах Ленина и Фрунзе, а также тепломагистраль №7, снабжающая горячей водой дома в микрорайоне Каштак, на улицах Загорная, Лермонтова и Гоголя.

Уточняется, что всего за время ремонтной кампании 2023 года специалисты «ТомскРТС» планируют подготовить к осенне-зимнему периоду более 600 километров тепловых сетей.

Читайте также: Отопление начнут отключать в домах Томска 10 мая