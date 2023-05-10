Отбирать кандидатов на пост мэра Томска будет новая конкурсная комиссия Фото: Ксения Высотина

Теперь отбирать кандидатов на пост мэра в Томске будет новая конкурсная комиссия. Соответствующие поправки приняли депутаты гордумы, сообщил председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев.

Напомним, что 11 апреля выборы мэра Томска не состоялись из-за отказа обоих кандидатов от участия. Сначала, 10 апреля, от борьбы за кресло мэра отказался кандидат от КПРФ Максим Лучшев, а на следующий день – и.о. мэра Михаил Ратнер.

Теперь, после внесения поправок, конкурс будет объявлен заново, и для этого соберут новую конкурсную комиссию. Многие депутаты эти изменения поддержали.