Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 14:43

Отбирать кандидатов на пост мэра Томска будет новая конкурсная комиссия

Соответствующие изменения утвердили депутаты
Александра Тайбатрова
Отбирать кандидатов на пост мэра Томска будет новая конкурсная комиссия

Отбирать кандидатов на пост мэра Томска будет новая конкурсная комиссия

Фото: Ксения Высотина

Теперь отбирать кандидатов на пост мэра в Томске будет новая конкурсная комиссия. Соответствующие поправки приняли депутаты гордумы, сообщил председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев.

Напомним, что 11 апреля выборы мэра Томска не состоялись из-за отказа обоих кандидатов от участия. Сначала, 10 апреля, от борьбы за кресло мэра отказался кандидат от КПРФ Максим Лучшев, а на следующий день – и.о. мэра Михаил Ратнер.

Теперь, после внесения поправок, конкурс будет объявлен заново, и для этого соберут новую конкурсную комиссию. Многие депутаты эти изменения поддержали.