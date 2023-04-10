Максим Лучшев отказался от участия в борьбе за пост мэра Томска

Максим Лучшев отказался бороться за пост мэра Томска. Фото: Анна Ковалёва

Вечером 10 апреля стало известно, что депутат Законодательной думы Томской области от партии КПРФ Максим Лушев, заявившийся на участие в конкурсе на должность главы города Томска, снял свою кандидатуру. Информацию об этом сообщил телеграм-канал "Милый Томск".

Напомним, ранее Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, которые боролись за пост мэра Томска - это и.о. мэра Михаил Ратнер и депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев. Выбрать градоначальника планировалось на собрании городской думы 11 апреля.

"Накануне голосования в Думе Томска, которая завтра будет выбирать мэра Томска, я принял решение снять свою кандидатуру. Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве, о чем обязательно расскажу", - цитирует Лучшева телеграм-канал.

Нового градоначальника должны были выбрать депутаты думы Томска путем тайного голосования. Заседание гордумы по выборам мэра состоится во вторник, 11 апреля.

Редакция "КП-Томск" продолжает следить за развитием событий.