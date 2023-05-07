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НовостиОбщество7 мая 2023 8:36

За сутки в Томской области коронавирусом заразился всего 21 человек

Число выздоровевших превышает число заболевших
Александра Тайбатрова
За минувшие сутки коронавирусом заболел всего 21 томич

За минувшие сутки коронавирусом заболел всего 21 томич

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области продолжает уменьшаться число выявленных случаев COVID-19. По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки коронавирусом заболел всего 21 томич. При этом 10 человек были госпитализированы. За предыдущие сутки, напомним, заболели 29 человек. А за все время диагноз COVID-19 был поставлен 167 865 жителям Томской области.

Число выздоровевших который день подряд превышает число заболевших. За минувшие сутки справились с болезнью 45 человек. А за все время число выздоровевших составляет 166 513 человек.

Умерших от коронавируса за прошедшие сутки не было.

Напомним, что в Томской области почти 300 человек пострадали от клещей за неделю.