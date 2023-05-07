За сутки в Томской области коронавирусом заразился всего 21 человек

За минувшие сутки коронавирусом заболел всего 21 томич Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области продолжает уменьшаться число выявленных случаев COVID-19. По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки коронавирусом заболел всего 21 томич. При этом 10 человек были госпитализированы. За предыдущие сутки, напомним, заболели 29 человек. А за все время диагноз COVID-19 был поставлен 167 865 жителям Томской области.

Число выздоровевших который день подряд превышает число заболевших. За минувшие сутки справились с болезнью 45 человек. А за все время число выздоровевших составляет 166 513 человек.

Умерших от коронавируса за прошедшие сутки не было.

Напомним, что в Томской области почти 300 человек пострадали от клещей за неделю.