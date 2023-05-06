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НовостиОбщество6 мая 2023 10:50

У 29 жителей Томской области обнаружили коронавирус за сутки

Выздоровели 75 пациентов
Анна Ковалёва

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, в Томской области за прошедшие сутки выявили 29 случаев заражения COVID-19. За это же время болезнь побороли 75 человек. Один пациент скончался.

167 874 случая инфицирования зарегистрировали на территории Томской области со времени начала пандемии. Всего выздоровело 166 468 человек.

По стране за сутки подтвердили 4 281 случай заражения. Умерло 33 человека, выздоровело 6 612 россиян.

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