У 29 жителей Томской области обнаружили коронавирус за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, в Томской области за прошедшие сутки выявили 29 случаев заражения COVID-19. За это же время болезнь побороли 75 человек. Один пациент скончался.

167 874 случая инфицирования зарегистрировали на территории Томской области со времени начала пандемии. Всего выздоровело 166 468 человек.

По стране за сутки подтвердили 4 281 случай заражения. Умерло 33 человека, выздоровело 6 612 россиян.

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