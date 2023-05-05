Почти 300 человек в Томской области пострадали от клещей за неделю

В Томской области от клещей пострадали почти 300 человек за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 27 апреля по 3 мая в Томской области 289 человек пострадали от присасываний клеща, среди них 71 ребенок. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре – 178, в том числе 47 детей,сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

Частые обращения поступают и от жителей Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского,Кривошеинского, Молчановского, Первомайского и Шегарского районов.

«Всего с начала эпидсезона в Томской области с присасыванием клещей в медорганизации обратился 371 человек, в том числе 94 ребёнка. Из обратившихся только 53 человека были привиты от клещевого энцефалита, в том числе 11 детей», – говорится в сообщении.

В Томской области продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. За эту неделю прививку поставили 3 651 человек, в том числе 966 детей. Всего в текущем эпидсезоне от КВЭ вакцинировались 31 076 человек, из них 9 214 детей.

Пострадавшим от присасываний клещей необходимо обращаться в круглосуточные пункты серопрофилактики. В Томске - это Межвузовская поликлиника, Детская больница №1, поликлиника № 4 и МЧС №2. Жителям области рекомендуется обращаться в приёмные покои районных больниц