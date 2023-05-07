Возле томского БКЗ привели в порядок забор

На строительном заборе в районе БКЗ закрасили надписи и теги Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Ограждение возле томского Большого концертного зала привели в порядок, сообщили в мэрии. Выполнил работы социальный партнер администрации Ленинского района.

«На строительном заборе в районе БКЗ закрасили надписи и теги», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что работы выполняли со стороны проспекта Ленина и Набережной реки Ушайки.

Напомним, что в Ленинском районе в майские праздники ликвидируют мусорные свалки. А в 2023 году в районе благоустроят шесть дворов: работы обещают начать в июне.