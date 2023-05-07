В Ленинском районе Томска в майские праздники ликвидируют мусорные свалки

Собирать и вывозить мусор будут в течение всех майских праздников Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ленинском районе Томска в эти майские выходные продолжают ликвидировать мусорные свалки, сообщили в мэрии города. Мусор собирают и вывозят с Набережной реки Томи, улиц Героев Чубаровцев и Профсоюзной, из переулков Светлого и Кооперативного.

«Рабочие сгребают мусор и ветки, которые местные жители выносят после уборки частных домовладений», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Одновременно с этим техника подрядчика вывозит собранный мусор на полигон. Мэрия информирует, что собирать и вывозить мусор будут в течение всех майских праздников, в том числе и ночью.

Напомним, что в Ленинском районе Томска в 2023 году благоустроят 6 дворов.