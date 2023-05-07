В Ленинском районе Томска благоустроят шесть дворов в 2023 году

В Ленинском районе города Томска в 2023 году благоустроят шесть дворов. Работы начнутся в июне Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе города Томска в 2023 году благоустроят шесть дворов, рассказали в мэрии. Ремонт дворовых территорий пройдет в домах на улице К. Ильмера, 1, в переулке Ванцетти, 2, на улице Интернационалистов, 9 и 15, в Кольцевом проезде, 4, и в Заозерном переулке 16/1. Работы здесь обещают начать в июне.

«Чтобы двор был отремонтирован, жители домов сначала провели собрание и самостоятельно заказали проектно-сметную документацию. После этого они подали документы для включения в муниципальную программу», - утонили в пресс-службе мэрии.

Договор с подрядчиком, который займется благоустройством, заключает управляющая компания. Работы будут оплачены за счет субсидии.

Напомним, что из-за репетиции Парада Победы 7 мая частично перекроют проспект Ленина. А на томских дорогах обновят вафельную разметку.