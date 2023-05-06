Во время репетиции Парада Победы в Томске перекроют проспект Ленина

Фото: Анна Ковалёва

В воскресенье, 7 мая, на главной магистрали Томска – проспекте Ленина – состоится репетиция Переда Победы. В связи с этим временно изменят схему движения общественного транспорта. Об этом напомнила сегодня пресс-служба мэрии города.

Движение ограничат с 20:00 до 23:00 на участке проспекта Ленина от пересечения с Московским трактом до пересечения с проспектом Фрунзе

«По информации департамента городского хозяйства, городские и межмунициапальные автобусы, маршрут которых пролегает через главный проспект Томска, в указанное время в направлении центра будут сворачивать с пр. Ленина на пр. Кирова, двигаться по ул. Белинского, пр. Фрунзе и следовать далее по маршруту. В обратном направлении двигаться они будут по такой же схеме», - уточнили в администрации.

Троллейбусы № 1 и 3 в день репетиции Парада не будут ходить по проспекту Ленина на участке от проспекта Фрунзе до Лагерного сада с 19:00 до 24:00.

В Центре организации и контроля пассажироперевозок можно уточнить детали схемы движения общественного транспорта. Для этого следует позвонить по номеру 28-29-05 или 28-29-06.

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