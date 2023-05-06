На томских перекрестках обновят вафельную разметку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В июне 2023 года на перекрестки Томска вновь нанесут вафельные разметки. Рабочие используют стандартный материал, который применяют на городских улицах. Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности и благоустройства Томска.

«Вафельная разметка» вновь будет нанесена на пересечении ул. Красноармейской и ул. Никитина, ул. Елизаровых и ул. Шевченко, пр. Ленина и ул. Учебная. Она предназначена для того, чтобы водители при заторе на противоположной стороне перекрестка могли оценить расстояние и остановиться перед перекрестком, предотвратив нарушение ПДД», - сказано в сообщении.

По информации мэрии, опыт 2022 года показал, что «вафельница» помогает водителям ориентироваться при заторах на перекрестках. Поэтому ее восстанавливают в целях безопасности дорожного движения. Кроме того, на подъездах к перекресткам появятся предупреждающие знаки.

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