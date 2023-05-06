Томичи застряли в пробке на Коммунальном мосту с самого утра

Фото: сервис "2ГИС"

В Томске увеличился поток автомобилей, выезжающих в пригород. С раннего утра желающие уехать на праздники из областного центра попали в пробку. Ее зафиксировал онлайн-сервис «2ГИС» сегодня, 6 мая.

Самый большой затор наблюдается на участке Шегарского тракта, ведущем в сторону Тимирязевского. Там образовалась пробка длиной около 2 километров.

На выезде в сторону Новосибирска движение тоже затруднено. Там затор наблюдается на километровом участке.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщил, что на Коммунальном мосту запретят проезд большегрузов.

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