Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 3:37

Под Томском слетел на обочину и перевернулся легковой автомобиль

В аварии никто не погиб
Анна Ковалёва
Фото: Telegram-канале «Регион 70»

Фото: Telegram-канале «Регион 70»

Накануне, 5 мая, на трассе Каргала-Бакчар в Томской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня сообщили очевидицы в Telegram-канале «Регион 70».

«Вчера вечером на трассе Каргала-Бакчар 23 км, не справился с управлением. Все живы», - написали авторы поста.

Telegram-канале «Регион 70»

Telegram-канале «Регион 70»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что легкоговой автомобиль отлетел на обочину и перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Читайте также На Коммунальном мосту в Томске на сутки запретят проезд для большегрузов