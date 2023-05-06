Под Томском слетел на обочину и перевернулся легковой автомобиль

Фото: Telegram-канале «Регион 70»

Накануне, 5 мая, на трассе Каргала-Бакчар в Томской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня сообщили очевидицы в Telegram-канале «Регион 70».

«Вчера вечером на трассе Каргала-Бакчар 23 км, не справился с управлением. Все живы», - написали авторы поста.

Telegram-канале «Регион 70»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что легкоговой автомобиль отлетел на обочину и перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Читайте также На Коммунальном мосту в Томске на сутки запретят проезд для большегрузов