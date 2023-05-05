На Коммунальном мосту в Томске на сутки запретят проезд для большегрузов

Запрет будет действовать с 21.00 9 мая до 21.00 10 мая Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске снова ограничат проезд по Коммунальному мосту для автомобилей тяжелее пяти тонн, информирует мэрия города. Запрет будет действовать с 21.00 9 мая до 21.00 10 мая.

«Ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Запрет позволит исключить динамическую нагрузку от проезжающих автомобилей на уложенный бетон», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Мэрия напоминает, что большегрузы по-прежнему не могут проезжать по Коммунальному мосту в дневное время.

Напомним, что в Томской области в 2023 году отремонтируют пять мостов. А на Коммунальном мосту в сентябре 2023 года обещают запустить локальные очистные сооружения.