В Томске водитель сбил девочку, ехавшую на самокате

Фото: Telegram-канал «Регион 70»

Накануне в Томске автомобиль сбил девочку, которая ехала на самокате. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион 70».

Очевидцы происшествия написали под постом: «Вчера произошёл наезд на ребёнка на самокате в Зелёных горках. Сотрудник скорой помощи на руках донёс девочку до кареты скорой помощи».

На опубликованной фотографии можно увидеть скопление людей и прибывший на место происшествия автомобиль скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее «КП-Томск» также рассказал, что в Северске четырехлетний мальчик выехал на самокате на проезжую часть и попал под колеса машины.

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