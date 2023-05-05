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НовостиПроисшествия5 мая 2023 3:29

Четырехлетний мальчик попал в больницу после ДТП в Северске

Мальчик был на самокате
Алёна Мищенко
В Северске четырехлетний ребенок пострадал после ДТП.

В Северске четырехлетний ребенок пострадал после ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехлетний мальчик пострадал после наезда Toyota Caldina в Северске. Ребенка увезли в больницу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 4 мая около 16:15 на улице Победы. Автомобиль Toyota Caldina, под управлением 79-летнего водителя, сбил 4-летнего мальчика.

По предварительной информации, мальчик передвигался по пешеходному переходу на самокате, ребенок находился в сопровождении мамы и бабушки.

В результате ДТП, мальчик получил телесные травмы, с которыми был доставлен в томскую БСМП № 2.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.