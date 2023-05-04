Более 6700 томичей поучаствовали в субботниках в апреле 2023 года

В Томской области прошло 177 субботников Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В апреле 2023 года в субботниках поучаствовали почти 6700 жителей Томской области, подсчитали в обладминистрации. Всероссийский субботник состоялся во всех городах и районах области. Почти везде он прошел 22 апреля, но в северных районах субботник из-за погоды перенесли на более позднее время.

«В Томской области прошло 177 субботников. Участники расчищали снег, убирали листву и мусор, приводили в порядок парки, скверы, спортивные площадки», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что в Томской области работает колл-центр, по телефону которого можно задать вопросы на тему благоустройства. А на создание цветочного герба на въезде в Томск используют 19 тысяч саженцев цветов.