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НовостиОбщество4 мая 2023 8:52

Более 6700 томичей поучаствовали в субботниках в апреле 2023 года

Участники Всероссийского субботника навели порядок на 177 территориях
Александра Тайбатрова
В Томской области прошло 177 субботников

В Томской области прошло 177 субботников

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В апреле 2023 года в субботниках поучаствовали почти 6700 жителей Томской области, подсчитали в обладминистрации. Всероссийский субботник состоялся во всех городах и районах области. Почти везде он прошел 22 апреля, но в северных районах субботник из-за погоды перенесли на более позднее время.

«В Томской области прошло 177 субботников. Участники расчищали снег, убирали листву и мусор, приводили в порядок парки, скверы, спортивные площадки», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что в Томской области работает колл-центр, по телефону которого можно задать вопросы на тему благоустройства. А на создание цветочного герба на въезде в Томск используют 19 тысяч саженцев цветов.