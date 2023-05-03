В Томской области работает колл-центр по благоустройству

Жители Томской области могут задать вопросы по голосованию за объекты благоустройства Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области могут обратиться в Центр развития городской среды и задать вопросы по голосованию за объекты благоустройства, которое продлится до 31 мая. Колл-центр работает по будням с 09.00 до 18.00 часов по телефону 8 (3822) 903-710.

«Специалисты центра расскажут подробнее о федеральном проекте «Формирование городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», проконсультируют, как проголосовать за благоустройство новых территорий на платформе 70.gorodsreda.ru, в чем отличие между территориями и дизайн-проектами», - прокомментировала пресс-служба администрации Томской области.

Также по телефону можно узнать, когда благоустроят выбранные в 2023 и 2024 году объекты, что такое первая, вторая и третья очереди благоустройства.

Напомним, что в Томске уже начали благоустраивать парки и скверы.