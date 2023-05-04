Цветочный герб из 19 тысяч цветов появится на въезде в Томск в конце июня

В Томске появится цветочный герб. Фото: Ксения Высотина

Традиционный цветочный герб из 19 тысяч саженцев появится в Томске на склоне на улице Нахимова возле Коммунального моста не позднее 25 июня. Основу рисунка составит растение – седум и ирезине, сообщили в мэрии.

«В теплицах подрядчика ждут своего часа около 19 тысяч саженцев, которые войдут в рисунок томского герба на въезде в город. Герб должен появиться на склоне не позднее 25 июня», – говорится в сообщении.

Зеленым фоном рисунка станет травянистое плотное растение – седум, а основную фигуру выложат из насыщенных красных цветков ирезине. С помощью серебристой цинерарии создадут фигуру коня и контур всей композиции.

Также в городских теплицах сейчас находятся саженцы петуньи, вербены, бегонии и бархатцев, которыми украсят все городские пространства. На украшение города предусмотрено около 395 тысяч растений.

Высаживать растения начнут с наступлением теплой погоды. По словам специалистов, для того, чтобы растения прижились в открытом грунте и не погибли, необходима теплая температура воздуха и ночью.

Специалисты будут следить за выполнением работ по высадке растений, прополке и поливу.