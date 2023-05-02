В Томске ветеранов поздравили фронтовые бригады

К одной из фронтовых бригад присоединились ребята из детского сада №86 Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске для ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы прошли персональные праздничные концерты с участием фронтовых бригад. Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что к ним присоединился и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Михаил Ратнер лично поздравил Николая Степановича Лененко, участника Ясско-Кишеневской операции. Николай Степанович служил командиром отделения связи 131 Гвардейского артполка 62 Гвардейской дивизии 37 армии, имеет Медаль «За отвагу» и «За боевые заслуги». Также и.о. мэра поздравил Татьяну Федоровну Кронцеву. Она занималась обеспечением эвакогоспиталей лекарствами и ухаживала за раненными. Татьяна Федоровна прослужила до окончания Великой Отечественной Войны и застала Советско-Японскую войну», - рассказали пресс-службе мэрии.

Под окнами ветеранов муниципальные творческие коллективы в сопровождении волонтеров на ретроавтомобилях исполнили песни военных лет. К одной из бригад присоединились ребята из детского сада №86. Они прочитали стихотворения и спели «Катюшу».

Напомним, что со 2 по 9 мая томичи смогут увидеть военные фильмы под открытым небом. Ранее стало известно, почему в Томске отменили салют на 9 мая.