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НовостиОбщество2 мая 2023 10:11

В Томске ветеранов поздравили фронтовые бригады

Накануне 9 мая для ветеранов прошли персональные праздничные концерты
Александра Тайбатрова
К одной из фронтовых бригад присоединились ребята из детского сада №86

К одной из фронтовых бригад присоединились ребята из детского сада №86

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске для ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы прошли персональные праздничные концерты с участием фронтовых бригад. Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что к ним присоединился и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Михаил Ратнер лично поздравил Николая Степановича Лененко, участника Ясско-Кишеневской операции. Николай Степанович служил командиром отделения связи 131 Гвардейского артполка 62 Гвардейской дивизии 37 армии, имеет Медаль «За отвагу» и «За боевые заслуги». Также и.о. мэра поздравил Татьяну Федоровну Кронцеву. Она занималась обеспечением эвакогоспиталей лекарствами и ухаживала за раненными. Татьяна Федоровна прослужила до окончания Великой Отечественной Войны и застала Советско-Японскую войну», - рассказали пресс-службе мэрии.

Под окнами ветеранов муниципальные творческие коллективы в сопровождении волонтеров на ретроавтомобилях исполнили песни военных лет. К одной из бригад присоединились ребята из детского сада №86. Они прочитали стихотворения и спели «Катюшу».

Напомним, что со 2 по 9 мая томичи смогут увидеть военные фильмы под открытым небом. Ранее стало известно, почему в Томске отменили салют на 9 мая.