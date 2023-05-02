Стало известно, почему в Томске отменили салют на 9 мая

Фото: Ксения Высотина

На прошлой неделе стало известно, что в Томске отменили традиционный салют на 9 мая. Информацию озвучил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

По словам представителя городской администрации, решение приняли на основании предписания органов безопасности.

"Мы очень надеемся, что вскоре будут позитивные изменения, и мы все вместе сможем в полноценно формате проводить большие уличные мероприятия. Но пока необходимо действовать согласно рекомендациям экспертов в сфере безопасности и минимизировать риски", - сказал Чубенко.

Отметим, что Томск не единственный город, где отменили салют. В Омской области на такой шаг пошли, посоветовавшись с ветеранами. Однако есть города, где традиционный фейерверк все же состоится. В сибирских городах он пройдет в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Новокузнецке и в Кемерове.

Также отметим, что на сегодняшний день от праздничных мероприятий по случаю Дня Победы официально отказались Крым, Белгородская и Курская области. Во многих городах, в том числе в Севастополе, проведение парада все еще под вопросом, однако он точно состоится в Москве.