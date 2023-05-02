Военные фильмы под открытым небом увидят томичи на Новособорной площади

В Томске покажут военные фильмы под открытым небом. Фото: Анна Ковалёва

В Томске со 2 по 9 мая жители города смогут посмотреть военные фильмы под открытым небом на Новособорной площади в канун Дня Победы. Об этом сообщает администрация города.

По данным афиши, в день будет транслироваться по два фильма. Последние сеансы будут начинаться в 19:30-20:00. Последний фильм покажут 9 мая в 18.00.

Томичи смогут посмотреть такие фильмы, как «До свидания, мальчик», «Битва за Севастополь», «Приказ «Уничтожить»» и другое.

Сегодня, 2 мая, в 18:00 состоится показ «До свидания, мальчик» (1964), а в 19:25 – «Приказ «Уничтожить» (2019).