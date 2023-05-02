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НовостиОбщество2 мая 2023 5:54

Военные фильмы под открытым небом увидят томичи на Новособорной площади

Сегодня томичи увидят 2 фильма
Алёна Мищенко
В Томске покажут военные фильмы под открытым небом.

В Томске покажут военные фильмы под открытым небом.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске со 2 по 9 мая жители города смогут посмотреть военные фильмы под открытым небом на Новособорной площади в канун Дня Победы. Об этом сообщает администрация города.

По данным афиши, в день будет транслироваться по два фильма. Последние сеансы будут начинаться в 19:30-20:00. Последний фильм покажут 9 мая в 18.00.

Томичи смогут посмотреть такие фильмы, как «До свидания, мальчик», «Битва за Севастополь», «Приказ «Уничтожить»» и другое.

Сегодня, 2 мая, в 18:00 состоится показ «До свидания, мальчик» (1964), а в 19:25 – «Приказ «Уничтожить» (2019).

Афиша фильмов. Фото: администрация Томска

Афиша фильмов. Фото: администрация Томска