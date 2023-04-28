Анатолий Иванов ушел с должности управделами администрации Томской области

Фото: администрация Томской области

Управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов 28 апреля покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили в администрации региона.

"Сегодня его последний рабочий день. Иванов увольняется по собственному желанию", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы обладминистрации.

Напомним, в октябре 2022 года в отношении Анатолия Иванова возбудили уголовное дело о злоупотреблениями должностными полномочиями. Чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже чиновнику была избрана другая мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Предварительно было известно, что управделами направлял официальные письма о выделении вертолета для поездок в личных целях под предлогом организации рабочих поездок. Ущерб от вероятных действий оценивался в более чем в 4 миллиона рублей.