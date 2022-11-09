Управделами администрации Томской области Анатолию Иванову смягчили меру пресечения. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова отпустили из-под домашнего ареста, сообщила корреспонденту "КП-Томск" объединенная пресс-служба судов Томской области. В его отношении избрана другая мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"Апелляционным постановлением Томского областного суда от 31 октября 2022 года апелляционная жалоба <...> на постановление Кировского районного суда г. Томска от 17 октября 2022 года удовлетворена частично, мера пресечения в виде домашнего ареста <...> изменена на запрет определенных действий", — сообщили "КП-Томск" в объединенной пресс-службе судов Томской области.

Напомним, о задержании Анатолия Иванова стало известно в октябре. По предварительной информации, Иванова подозревают в том, что он, пользуясь служебным положением, направлял письма вертолета для личных поездок.

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