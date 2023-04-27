В Томске отменили праздничный салют на День Победы

В Томске в 2023 году на День Победы не будет салюта Фото: Ксения Высотина

В Томске на День Победы 9 мая в 2023 году не будет салюта, проинформировала мэрия. Решение приняли на основании предписания органов безопасности.

«Мы очень надеемся, что вскоре будут позитивные изменения, и мы все вместе сможем в полноценно формате проводить большие уличные мероприятия. Но пока необходимо действовать согласно рекомендациям экспертов в сфере безопасности и минимизировать риски», - сказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Напомним, что со 2 по 6 мая в Томске в Лагерном саду будет работать выставка под открытым небом «Оружие Победы». А 9 мая выступления томичей можно буде увидеть на федеральном канале в шоу Андрея Малахова.