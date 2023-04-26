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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:49

Выставка «Оружие Победы» будет работать в Томске 2-6 мая

Музей под открытым небом развернется в Лагерном саду
Александра Тайбатрова
Музей под открытым небом развернется в Лагерном саду

Музей под открытым небом развернется в Лагерном саду

Фото: Ксения Высотина

Томичи со 2 по 6 мая смогут посетить выставку «Оружие Победы», проинформировала мэрия. Площадка под открытым небом развернется в Лагерном саду. Все желающие смогут познакомиться с образцами вооружения Российской армии.

«В Лагерном саду будет установлено 25 единиц боевой техники, в том числе легендарный тяжелый танк КВ-1, грузовой автомобиль ЗИС-5, участвовавший в штурме Берлина и более известный, как «полуторка», знаменитая боевая машина «Катюша», и, конечно, танк Т-34 – самый известный и самый массовый советский танк, один из узнаваемых символов Второй мировой войны», - рассказали о деталям предстоящей выставки в пресс-службе мэрии.

Группы до 10 человек смогут записаться на экскурсии. Даты и время экскурсий для жителей Томска: 2-6 мая в 18.00 и в 19.00.

А 1 мая в Томске заработают семь фонтанов.