Артисты из Томска 9 мая споют на шоу Малахова

Выступление томских артистов на федеральном канале можно будет увидеть 9 мая Фото: Ксения Высотина

Выступление артистов из Томска 9 мая можно будет увидеть на федеральном канале «Россия-1», рассказали в мэрии города. Ко Дню Победы на киностудии имени Горького снимают специальный выпуск программы «Песни от всей души! Вечернее шоу Андрея Малахова».

«Солистка муниципального театра фольклора «Разноцветье» Екатерина Кузминова под аккомпанемент концертмейстера Виталия Чернявского исполнит авторскую песню «Саночки» Игоря Кормановского», - уточняет пресс-служба мэрии.

Съемки проходят сегодня, 27 апреля. А выйдет выпуск в эфир 9 мая.

Напомним, что со 2 по 6 мая в Лагерном саду в Томске будет работать выставка «Оружие Победы».