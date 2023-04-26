В Томске волонтеры очистили фасады от незаконной рекламы

Активисты сняли более 1000 объявлений, плакатов, баннеров, штендеров и прочих видов нелегально размещенной рекламы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе Томска волонтеры убрали незаконную рекламу с фасадов зданий на проспекте Ленина, улицах Р. Люксембург, К. Маркса и Большой Подгорной, сообщила мэрия города. Активисты сняли более 1000 объявлений, плакатов, баннеров, штендеров и прочих видов нелегально размещенной рекламы.

«Все телефоны, указанные в объявлениях, поставлены на автодозвон. Неравнодушные томичи могут оставить жалобу на незаконную рекламу через мобильное приложение «Наш Томск». Заявка незамедлительно будет взята в работу», - рассказала пресс-служба мэрии.

Также томичам напоминают, что в городе продолжается месячник по благоустройству, а ближайшая санитарная пятница пройдет 28 апреля. Ранее на общегородском субботнике собрали почти 900 кубометров мусора. А 29 апреля в Томске состоится Чемпионат по спортивному сбору мусора.