Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске 29 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 29 апреля, в Томске пройдет Чемпионат по спортивному сбору мусора, сообщает мэрия города. Место проведения – Лагерный сад.

«Мероприятие состоится в рамках акции «Память» по благоустройству памятных мест города. Победу одержит команда, собравшая большее количество мусора за отведенное время», - прокомментировала пресс-служба мэрии.

Участниками чемпионата станут команды по пять человек. Заявки на участие уже подали около 50 человек.

Напомним, что во время общегородского субботника томичи собрали почти 900 кубометров мусора.

А 27 апреля томичи смогут написать Диктант Победы. Площадками акции станут, в том числе, вузы Большого Университета.