Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске 29 апреля
Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 29 апреля, в Томске пройдет Чемпионат по спортивному сбору мусора, сообщает мэрия города. Место проведения – Лагерный сад.
«Мероприятие состоится в рамках акции «Память» по благоустройству памятных мест города. Победу одержит команда, собравшая большее количество мусора за отведенное время», - прокомментировала пресс-служба мэрии.
Участниками чемпионата станут команды по пять человек. Заявки на участие уже подали около 50 человек.
Напомним, что во время общегородского субботника томичи собрали почти 900 кубометров мусора.
А 27 апреля томичи смогут написать Диктант Победы. Площадками акции станут, в том числе, вузы Большого Университета.