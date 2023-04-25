Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 14:33

Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске 29 апреля

Мероприятие состоится в Лагерном саду
Александра Тайбатрова
Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске 29 апреля

Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске 29 апреля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 29 апреля, в Томске пройдет Чемпионат по спортивному сбору мусора, сообщает мэрия города. Место проведения – Лагерный сад.

«Мероприятие состоится в рамках акции «Память» по благоустройству памятных мест города. Победу одержит команда, собравшая большее количество мусора за отведенное время», - прокомментировала пресс-служба мэрии.

Участниками чемпионата станут команды по пять человек. Заявки на участие уже подали около 50 человек.

Напомним, что во время общегородского субботника томичи собрали почти 900 кубометров мусора.

А 27 апреля томичи смогут написать Диктант Победы. Площадками акции станут, в том числе, вузы Большого Университета.